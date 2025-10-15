Video Yaşam Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video

Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video

15.10.2025 | 13:21

Malatya’nın Kale ilçesinde yaşayan Necmettin Temur, internet üzerinden satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı. Sahte banka dekontu ile aracı üzerlerine geçiren şüpheliler, aracı üçüncü bir kişiye 480 bin TL karşılığında sattı. Aracın yeni sahibine ödeme yaparak aracını geri alan Temur, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Temur hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracı noterde devretti. Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Bizde öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 02:48
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 15.10.2025 | 13:21
Gaziosmanpaşa’da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 01:48
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 15.10.2025 | 12:37
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 01:09
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 15.10.2025 | 12:20
Samsun’da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 01:27
Samsun'da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 15.10.2025 | 12:16
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 00:32
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 15.10.2025 | 11:48
Batman’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:33
Batman'da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 15.10.2025 | 11:34
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:43
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 11:11
Gaziantep’te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 01:17
Gaziantep'te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 10:13
Gaziantep’te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 00:18
Gaziantep'te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 15.10.2025 | 10:10
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:30
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 10:10
Batman’da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 09:50
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 02:32
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 15.10.2025 | 09:21
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 00:34
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 15.10.2025 | 09:14
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 00:48
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 14.10.2025 | 20:39
Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 06:24
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 14.10.2025 | 16:47
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 04:52
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 14.10.2025 | 15:22
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 02:06
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:21
Güllü’nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 00:47
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 14.10.2025 | 14:53
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 00:35
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 14.10.2025 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY