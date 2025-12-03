Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 09:01 Son Güncelleme: 3.12.2025 09:06

SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği aralık ayı kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Aralık 2025’te sözleşme yenileyecek konut ve işyeri kiracıları için geçerli olacak azami artış oranı bu veriler doğrultusunda belirlenecek. Peki, aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek? İşte örnek hesaplama…

SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?

Aralık ayının başlamasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, aralık ayı kira artış oranını araştırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kira zam oranını belirleyecek kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10'da açıklayacak. Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak kira artışında uygulanacak tavan oran netleşecek.

ARALIK AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Kira artışlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan sınırın sona ermesiyle birlikte, zam oranları yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.

Bu doğrultuda aralık ayı kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Açıklanacak 12 aylık ortalama, ev ve iş yeri sahiplerinin uygulayabileceği yasal en yüksek zam oranı olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Geçtiğimiz ay, yani kasım döneminde yenilenen kira sözleşmeleri için belirlenen zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 37,15'ti.

KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen sözleşmelerde uygulanacak zam oranı, TÜİK'in açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu oran, yasal tavan olarak kabul edilir. Ev sahibi ve kiracı, bu oranın altında bir artışta mutabık kalabilir; ancak belirlenen oranın üzerine çıkılması yasal olarak mümkün değildir.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (2025)

Ev sahipleri ve kiracılar, resmi oranın açıklanmasıyla birlikte kira artışını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Kasım ayına ait yüzde 37,15'lik oran baz alınarak yapılan örnek hesaplama şu şekilde:

Mevcut Kira: 10.000 TL

Artış Tutarı: 3.715 TL

Yeni Aylık Kira: 13.715 TL

Yeni Yıllık Kira: 164.580 TL

Mevcut Kira: 20.000 TL

Artış Tutarı: 7.430 TL

Yeni Aylık Kira: 27.430 TL

Yeni Yıllık Kira: 329.160 TL

Mevcut Kira: 30.000 TL

Artış Tutarı: 11.145 TL

Yeni Aylık Kira: 41.145 TL

Yeni Yıllık Kira: 493.740 TL

Mevcut Kira: 40.000 TL

Artış Tutarı: 14.860 TL

Yeni Aylık Kira: 54.860 TL

Yeni Yıllık Kira: 658.320 TL

Mevcut Kira: 50.000 TL

Artış Tutarı: 18.575 TL

Yeni Aylık Kira: 68.575 TL

Yeni Yıllık Kira: 822.900 TL

Not: Bu hesaplamalar, Kasım ayında geçerli olan 37,15'lik TÜFE ortalamasına göre yapılmıştır. Yeni kira artış oranı, güncel TÜFE verileriyle birlikte yeniden hesaplanmalıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz