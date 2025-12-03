SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?

Aralık ayının başlamasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, aralık ayı kira artış oranını araştırmaya başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kira zam oranını belirleyecek kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10'da açıklayacak. Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak kira artışında uygulanacak tavan oran netleşecek.
ARALIK AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Kira artışlarında uygulanan yüzde 25'lik tavan sınırın sona ermesiyle birlikte, zam oranları yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor.
Bu doğrultuda aralık ayı kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Açıklanacak 12 aylık ortalama, ev ve iş yeri sahiplerinin uygulayabileceği yasal en yüksek zam oranı olacak.
KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR?
Türk Borçlar Kanunu'na göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen sözleşmelerde uygulanacak zam oranı, TÜİK'in açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu oran, yasal tavan olarak kabul edilir. Ev sahibi ve kiracı, bu oranın altında bir artışta mutabık kalabilir; ancak belirlenen oranın üzerine çıkılması yasal olarak mümkün değildir.
ÖRNEK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (2025)
Ev sahipleri ve kiracılar, resmi oranın açıklanmasıyla birlikte kira artışını nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Kasım ayına ait yüzde 37,15'lik oran baz alınarak yapılan örnek hesaplama şu şekilde:
Mevcut Kira: 10.000 TL
Artış Tutarı: 3.715 TL
Yeni Aylık Kira: 13.715 TL
Yeni Yıllık Kira: 164.580 TL
Mevcut Kira: 20.000 TL
Artış Tutarı: 7.430 TL
Yeni Aylık Kira: 27.430 TL
Yeni Yıllık Kira: 329.160 TL
Mevcut Kira: 30.000 TL
Artış Tutarı: 11.145 TL
Yeni Aylık Kira: 41.145 TL
Yeni Yıllık Kira: 493.740 TL
Mevcut Kira: 40.000 TL
Artış Tutarı: 14.860 TL
Yeni Aylık Kira: 54.860 TL
Yeni Yıllık Kira: 658.320 TL
Mevcut Kira: 50.000 TL
Artış Tutarı: 18.575 TL
Yeni Aylık Kira: 68.575 TL
Yeni Yıllık Kira: 822.900 TL
Not: Bu hesaplamalar, Kasım ayında geçerli olan 37,15'lik TÜFE ortalamasına göre yapılmıştır. Yeni kira artış oranı, güncel TÜFE verileriyle birlikte yeniden hesaplanmalıdır.