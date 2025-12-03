SON DAKİKA! Aralık 2025 kira artış oranı hesaplama: Kira zam oranı belli oldu mu?

KİRA ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen sözleşmelerde uygulanacak zam oranı, TÜİK'in açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu oran, yasal tavan olarak kabul edilir. Ev sahibi ve kiracı, bu oranın altında bir artışta mutabık kalabilir; ancak belirlenen oranın üzerine çıkılması yasal olarak mümkün değildir.