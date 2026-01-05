SON DAKİKA: Aralık enflasyon oranı belli oluyor! TÜİK, ne zaman açıklayacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını bugün resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. 2025 yıl sonu enflasyonu ne kadar olacak?
ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle duyurulacak.
ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLACAK?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşirken aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeler geçen ay dikkat çekici düzeye ulaştı.
MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu 7 Kasım günü açıkladı. Karahan'ın sunumuna göre 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da korundu.
2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu. Önceki tahmin yüzde 27 seviyesindeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.