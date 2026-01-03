SON DAKİKA... Artvin’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan çoban konuştu: En son bir çığlık sesi duydum

Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım. Kendi imkanlarımla köye geldim. Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.