Son dakika: Rusya’da drone saldırısına uğrayıp Türkiye’ye sığınan gemiyle ilgili soruşturma

Edinilen bilgiye göre Rusya karasuları içerisinde 16 Temmuz tarihinde çok sayıda dron saldırısına maruz kalarak hasar gören gemiler arasında bulunan Panama bandıralı 'ASOMATOS' isimli ticari gemi, olayın ardından seyrine devam ederek 17 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti karasularına girdi. Ticari gemi, Sarıyer/Kısırkaya Plajı'nın yaklaşık 3 deniz mili açığında demirledi ve söz konusu saldırılar sırasında gemi personelinden bir kişi hayatını kaybetti.

GEMİ PERSONELİNİN NAAŞI İÇİN CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE

Olaya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince bildirimde bulunulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dron saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişinin Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu değerlendirilirken, gemi personelinin naaşı üzerinde gerekli ölü muayenesi ile otopsi işlemlerinin yapılması ve gemide olay yeri inceleme ile delil tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme Ekibi deniz yoluyla gemiye görevlendirildi.

24 PERSONELİN BULUNDUĞU BUĞDAY YÜKLÜ GEMİNİN MAKİNE SİSTEMİNDE HERHANGİ BİR ARIZA BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında alınan ilk sözlü bilgilere göre gemide toplam 24 personelin bulunduğu, 3'ünün Rus liman görevlisi, 3 Yunanistan, 4 Mısır ve 14 Endonezya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, geminin 4 bin 751 metrik ton buğday yüklü olduğu ve makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi. Ayrıca geminin 16 Temmuz'da Rusya Devleti'nin Kavkaz Bölgesi açıklarında yükleme sırası beklediği sırada 17 Temmuz 00.30'dan itibaren çok sayıda dron saldırısına maruz kaldığı, ilk dronun geminin sancak tarafına isabet ettiği, devam eden saldırılar sırasında ikinci dronun geminin bacası ile güvertesine isabet ederek sancak tarafındaki yaşam mahallinde hasara neden olduğu, üçüncü dronun ise geminin 3 numaralı vincine isabet ettiği, akabinde Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesi doğrultusunda geminin güneye doğru seyre devam ettiği yönünde bilgi edinildiği aktarıldı.

Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ise sürdüğü öğrenildi.