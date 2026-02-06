SON DAKİKA... Asrın felaketinin 3. yılı... Mezarlıklarda gözyaşları sel oldu! Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları kabristanlara akın etti

SON DAKİKA… Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizi yıktı. 50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği afetin üzerinden 3 yıl geçse de acısı ilk günkü gibi kaldı…
KİMİ EŞİNE, KİMİ EVLADINA, KİMİ ANNE BABASINA AĞLADI
Asrın felaketinin üçüncü yılında, yakınlarını kaybedenler soluğu mezarlıklarda aldı. Kimi evladına, kimi anne babasına, kimi torununa kimi ise eşine ağladı… Gözyaşlarının bir an olsun dinmediği mezarlık ziyaretlerinde herkesin dilinde "Bu acı hiçbir zaman unutulmaz" cümlesi vardı.
Yakınlarını kaybedenler, ziyaret ettikleri kabirlerde gözyaşı dökerken, sevdikleri için dua edip mezarların bakımını yaptı.
'ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ'
Depremde 2 ablasını, ablasının çocuklarını ve yakınlarıyla birlikte toplam 20 kişiyi kaybeden Semahir Diler, "Bir ablamın enkazına hiç ulaşamadık, kendisine hiçbir şekilde erişemedik. Ailecek enkaza gittiler. Diğer ablam da vefat etti, o köy mezarlığında yatıyor. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Ablamı, çocuklarını, kuzenlerimi kaybettim. Toplamda 20 kişiyi yitirdik. Acım hiç dinmiyor" diye konuştu.
Ablasını ve eniştesini kaybeden Ömer Urfalı ise "Ablam, eşi ve yeğenlerim hepsi gitti. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Herkes aynı acının içinde. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.
Acılı aileler, Türk Bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapıp, yakınları için Kur'an okudu.
Asrın felaketinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de çok sayıda bina yerle bir olurken, Karaca ailesi de depremin en ağır acısını yaşayan ailelerden biri oldu. Gece vardiyasında çalıştığı için enkaz altında kalmayan baba Fatih Karaca, depremde annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti.
04.17'DE MEZAR BAŞINDA AİLESİNE DUA ETTİ
Saat 04.17'de ailesinin Adana'daki Kabasakal Mezarlığında bulunan kabristanı başında dua eden Fatih Karaca, en büyük acısının ise enkazdan cenazesi çıkarılamayan 13 yaşındaki kızı İrem Karaca olduğunu söyledi. Aradan geçen 3 yıla rağmen kızından bir iz bulunamadığını belirten Karaca, umudunu hiç kaybetmediğini dile getirdi.
Gözyaşları içinde konuşan acılı baba Karaca, "Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. En kötüsü de 3 yıldır ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadığım kızım. Mezar yeri depremden sonra 10 gün hazır kaldı. Araştırmalar yaptık. Çocuğumuzun yaşadığını 3 kız onayladı. Hep birlikte oynamışlar. O günden beri kızımı arıyorum. Kayıp daha da kötü, bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Çaresizlik çok kötü bir şey. Allah'ım, böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. İçlerinden en kötüsü de kayıp. Bulamıyorsun ve derdini kimseye anlatamıyorsun. Allah'ım, evlat sevgisini yaşattı, erken aldı. Tarif edilemez, acısı çok zor " dedi.
'BABA HARÇLIK VER' DİYEN EVLADIM KALMADI
Bayramların ve özel günlerin kendisi için anlamını yitirdiğini ifade eden Karaca, "Ben 4 çocuk babasıydım. Bayram geldiğinde 'baba harçlık ver' diyen bir evladım kalmadı. Annem, kaynanam, eşim ve 3 çocuğum burada yatıyor. Hayat onlarsız çok zor. Tek umudum, kızımı canlı bulabilmek. Onu bulursam hayat devam edecek. Millet bayramda çocuklarıyla bayramlaşıyor ama sen duruyorsun. Bayramları ya da özel günleri iş yerinde geçiriyorum. Karne alan insanları görünce kıskanıyorum. Allah'a dua ediyorum, kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye gözyaşlarına boğuldu.