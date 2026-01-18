SON DAKİKA: Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme! Aileyi ’sıra size gelecek’ diye tehdit etmişleri! O 4 vicdansız için düğmeye basıldı

"NE BAKIYORSUN DEDİ YANIMA GELDİ"

Şüpheli Efe Ç.'nin anlattıkları ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli Efe Ç.; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım" dediği öğrenildi.