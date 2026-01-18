SON DAKİKA: Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme! Aileyi ’sıra size gelecek’ diye tehdit etmişleri! O 4 vicdansız için düğmeye basıldı

İstanbul'un Güngören'de ikamet eden Atlas Çağlayan 2009'da tüp bebek olarak ikizi Doruk ile dünyaya geldi. Doğduğunda henüz 1 kilo 100 gramdı uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu.
KAFENİN ÖNÜNDE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Atlas Çağlayan ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Gruplar sözlü tartışma sonrası kafede bir süre daha oturmaya devam etti. Ama tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. Saat 20:00 sıralarında kafenin önünde ne olduysa oldu. 15 Yaşındaki Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"NE BAKIYORSUN DEDİ YANIMA GELDİ"
Şüpheli Efe Ç.'nin anlattıkları ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli Efe Ç.; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım" dediği öğrenildi.
SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI!
Güngören'de cinayet! 17 yaşındaki Atlas'ın öldürüldüğü saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video
"ATLAS ÇAĞLAYAN'I TANIMAM"
Şüpheli çocuk ifadesinin devamında; " Yanında bulunan arkadaşım bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdekı bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. O da bıçağı vere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar Daha önceden Atlas Cağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dediği öğrenildi.
YASEMİN MİNGUZZİ'DEN ATLAS'IN ANNESİNE DESTEK MESAJI
Öte yandan Geçtiğimiz yıl Kadıköy Bit Pazarında benzer şekilde hiç tanımadığı kişiler tarafından katledilen ve ülke gündeminden düşmeyen Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesine mesaj attı. "Gülhan Hanım Atlasın annesi, bundan sonra mağdur aileler olarak böyle mesajlaşmalar mı olacak aramızda çok yazık" mesajını yazdı.