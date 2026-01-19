SON DAKİKA | Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

İstanbul'un Güngören'de ikamet eden Atlas Çağlayan 2009'da tüp bebek olarak ikizi Doruk ile dünyaya geldi. Doğduğunda henüz 1 kilo 100 gramdı uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu.

KAFENİN ÖNÜNDE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Atlas Çağlayan ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Gruplar sözlü tartışma sonrası kafede bir süre daha oturmaya devam etti. Ama tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. Saat 20:00 sıralarında kafenin önünde ne olduysa oldu. 15 Yaşındaki Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüpheli Efe Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"NE BAKIYORSUN DEDİ YANIMA GELDİ"

Şüpheli Efe Ç.'nin anlattıkları ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli Efe Ç.; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım" dediği öğrenildi.

AİLEYİ TEHDİT EDEN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü için çeşitli mecralarda tehdit mesajları atan 4 kişi Bakrköy Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.