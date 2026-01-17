SON DAKİKA... Atlas Çağlayan’ın annesine ’Seni de oğlunun yanına gömeceğiz’ tehdidi: Savcılık soruşturma başlattı!

SON DAKİKA... Hafızalardan silinmeyen Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde olduğu gibi, akran zorbalığıyla filizlenen şiddet bir kez daha sokaklarda can aldı. İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter semtinde önceki gün, yaşları 18'in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi.
Ancak restorandan dışarı çıkan tarafların arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Sokakta devam eden sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç. (15) isimli şüpheli, tartıştığı lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakladı. Talihsiz genç, hastanede hayatını kaybetti. Tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın ise iddiaya göre "yan baktın" tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi.
AİLEYİ TEHDİDE SORUŞTURMA
Öte yandan korkunç cinayetin ardından tıpkı Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde Yasemin Minguzzi'ye yapıldığı gibi Atlas Çağlayan'ın annesi ve babasına, toplam 5 ayrı tehdit mesajı gönderildi. Tehditlerin içeriğinin son derece ciddi olduğu bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit mesajlarına ilişkin ivedi bir şekilde re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında atılan mesajlar ve mesajları atılan şüphelilere ilişkin tespit çalışmaları titizlikle sürüyor.