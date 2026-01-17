SON DAKİKA... Atlas Çağlayan’ın annesine ’Seni de oğlunun yanına gömeceğiz’ tehdidi: Savcılık soruşturma başlattı!

SON DAKİKA... Hafızalardan silinmeyen Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde olduğu gibi, akran zorbalığıyla filizlenen şiddet bir kez daha sokaklarda can aldı. İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter semtinde önceki gün, yaşları 18'in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi.