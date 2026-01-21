SON DAKİKA… Atlas Çağlayan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Sedye üzerinde yaşam savaşı…

SON DAKİKA… Türkiye, İstanbul Güngören'de yaşanan vahşetle sarsıldı… 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında kardeşinin yanına gittiği kafede, sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığıldı… Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"BIÇAĞI KARNINA VURDUM'"
Suç aleti bıçak ile yakalanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı. 15 yaşındaki cani, ifadesinde "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi.
Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım" diyerek kan donduran cinayeti tek tek anlattı.
A Haber Atlas'ın son görüntülerine ulaştı
AİLEYE 'SIRA SENDE' TEHDİDİ!
Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından ailesine tehdit mesajları da gelmeye başladı. Acılı anneye gönderilen "Sıra sende" "Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" tehdidi sonrası savcılık düğmeye bastı. Başlatılan soruşturma kapsamında Atlas'ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklandı.
ATLAS'IN MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI
17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan'ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor.
Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü.
ATLAS'IN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI: SEDYE ÜZERİNDE ZAMANLA YARIŞ!
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.