SON DAKİKA… Atlas Çağlayan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Sedye üzerinde yaşam savaşı…

"BIÇAĞI KARNINA VURDUM'"

Suç aleti bıçak ile yakalanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı. 15 yaşındaki cani, ifadesinde "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi.