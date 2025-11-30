SON DAKİKA: Avcılar'da dehşet! Eşini sokak ortasında darbedip eve kilitledi! "Her yerim kırık..."

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan Hanım E. (55) ve eşi Mustafa E., henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa E., eşi Hanım E.'yi darbetti.
AVCILAR TÜLOĞLU SOKAK'TA DEHŞET VEREN TARTIŞMA
Aldığı darbelerle yere düşen kadının kalçasının kırıldığı tespit edildi. Yaşadığı acıyla kıvranan eşini o halde bırakan Mustafa E., evin kapısını dışarıdan kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
KAPIYI KIRIP GİRDİLER: KOMŞULARIN FERYADI HAYAT KURTARDI
Hanım E.'nin acı içerisindeki çığlıklarını duyan komşuları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Çığlıkların şiddetlenmesi üzerine komşular, gelen itfaiye ve polis ekipleri gelmeden harekete geçti. Komşular ve ekiplerin çabasıyla evin kilitli kapısı kırılarak açıldı. İçeri giren ekipler, yaralı kadını yatak odasında acı çekerken buldu. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından sedyeyle taşınan Hanım E., ilk müdahalesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI
Hastaneye kaldırılan Hanım E., polise verdiği ilk ifadede kendisini bu hale getirenin eşi olduğunu belirtti. Bu ifade üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Mustafa E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyonla şüpheli koca yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından işlem başlatıldı.
KOMŞU O ANLARI ANLATTI
Olayın tanıklarından komşu Nermin Hanım, yaşananları detaylıca anlattı: "Ben evde otururken alt komşum beni aradı. 'Hanım abla çok bağırıyor. Eşi, 5 buçuk arabasına binip gitti' dedi. Hemen aşağı indik. Seslenince komşum 'Nermin bana ne olursun yardım et, beni çok dövdü' diye bağırdı. İtfaiyeye haber verildi. Kapıyı üstüne kitleyip gitmiş." Nermin Hanım, kapının kırılma anını ise şu sözlerle ifade etti: "İki kadın arkadaşı geldi. 'Kapıyı kırıp neden girmiyorsunuz' dediler. Biz giremeyiz deyince kırıp kapıyı açtılar. İçeri girdiğimizde yatak odasında 'Her yerim kırık' diye bağırıyordu. Sağlık ekipleri müdahale edip götürdüler." "Telefonunu da alıp gitmiş" detayına dikkat çeken komşu, Hanım E.'nin yardım çağırma şansının da elinden alındığını belirtti.