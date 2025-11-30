SON DAKİKA: Avcılar'da dehşet! Eşini sokak ortasında darbedip eve kilitledi! "Her yerim kırık..."

KOMŞU O ANLARI ANLATTI

Olayın tanıklarından komşu Nermin Hanım, yaşananları detaylıca anlattı: "Ben evde otururken alt komşum beni aradı. 'Hanım abla çok bağırıyor. Eşi, 5 buçuk arabasına binip gitti' dedi. Hemen aşağı indik. Seslenince komşum 'Nermin bana ne olursun yardım et, beni çok dövdü' diye bağırdı. İtfaiyeye haber verildi. Kapıyı üstüne kitleyip gitmiş." Nermin Hanım, kapının kırılma anını ise şu sözlerle ifade etti: "İki kadın arkadaşı geldi. 'Kapıyı kırıp neden girmiyorsunuz' dediler. Biz giremeyiz deyince kırıp kapıyı açtılar. İçeri girdiğimizde yatak odasında 'Her yerim kırık' diye bağırıyordu. Sağlık ekipleri müdahale edip götürdüler." "Telefonunu da alıp gitmiş" detayına dikkat çeken komşu, Hanım E.'nin yardım çağırma şansının da elinden alındığını belirtti.