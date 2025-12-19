SON DAKİKA | Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olmuştu! ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için istenilen ceza belli oldu





YAPAY ZEKAYA "KOKAİN KOMASINI" SORUSU



Ayrıca telefonda yapılan incelemelerde İçer'in yapay zekaya, "Nabız 22'ye düşerse ne olur?", "Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?", "Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?", "Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?" şeklinde sorular sorduğu belirlendi.



SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA



İddianamede, her ne kadar şüphelinin alınan beyanında uyuşturucu maddenin bir kısmını maktulün karşıladığını, paranın yarısı maktul tarafından verildiği iddia edilmiş ise de, maktulun acil serviste üzerinde çıkan eşyaların içerisinde 725TL bulunduğu, dolar cinsi paranın tespit edilemediği, şüphelinin maddi durumu itibariyle seyahatleri ve tatil paralarını dahi karşıladığı beyan etmesine rağmen uyuşturucu madde temini esnasında maktulden uyuşturucu madde parası talep etmesi/para alması hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve şüphelinin beyanı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

"ÖNGÖREBİLİRDİ"



İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli ile ölen Göksu Çelebi'nin 2 gün boyunca uyuşturucu madde kullandıkları belirtilerek, "kokain isimli uyuşturucu maddenin tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin, maktulün daha önceden uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden Göksu Çelebi'nin uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlayarak bunu kolaylaştırdığı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak maktulün ölümüne neden olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Ayrıca, Gökalp İçer'in Kokain isimli tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğunun bilinmesine rağmen Gökalp İçer'in maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen maktule kokain temin ederek kullanması için verdiği anlatıldı.