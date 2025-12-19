SON DAKİKA | Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olmuştu! ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için istenilen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Göksu Çelebi'nin 14 Temmuz 2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girmesiyle ilgili olarak uyuşturucuyu temin ederek kullanmasını sağlayan ICRYPEX sahibi Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatmıştı.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Gökalp İçer 28 Temmuz günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Komada yaşam savaşı veren Göksu Çelebi ise 19 Ağustos günü hayatını kaybetmişti. Çelebi'nin ölümüyle birlikte soruşturmanın seyri değişerek İçer hakkındaki "Olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçu "Kadına karşı olası kastla öldürme" olarak değişmişti.
MÜEBBET VE 15 YIL HAPİS TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İçer'in "kadına karşı olası kastla öldürme" ve "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından müebbet ve 15 yıl hapsi talep edildi.
8 GRAM UYUŞTURUCU SATIN ALDI
İddianamede, İçer ve Çelebi 2024 yılında arasında yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı, olayın meydana geldiği yerde tarafların üç gün birlikte kaldıkları anlatıldı. 13 Temmuz günü, Gökalp İçer'in 20'li yaşlarda bir kişiden yaklaşık 8 gram uyuşturucu maddeyi 800 Dolar karşılığında satın aldığı, şüphelinin eşi ile aralarında bulunan problemden dolayı ailesinden ayrı olarak tek başına tuttuğu ve olayın yaşandığı yer olan Kireçburnu'ndaki eve gittikleri kaydedildi.
TİTREMEYE BAŞLADI
Şüpheli Gökalp İçer tarafından temin edilen uyuşturucu maddeyi maktulle birlikte kullanmaya başladıkları, ertesi günün öğlen saatlerine kadar madde kullanmaya devam ettikleri, maktulün bu uyuşturucu maddeyi akşam 20:00 sıralarında son olarak kullanmasıyla beraber titremeye başladığı, şüphelinin 112'yi aradığı ve ambulans ekiplerinin geldiği iddianamede detaylıca anlatıldı.
UYARICI MADDE ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ
Göksu Çelebi'nin Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldığı ve incelenen görüntülere göre Gökalp İçer'in bir süre hastanede kaldığı, maktulün ailesinin gelmesiyle hastaneden ayrıldığı kaydedildi. Görüntülerde, Çelebi'nin 19 Ağustos günü uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı.
ÇELEBİ'NİN BABASI: KIZIMIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI YOKTU
Maktul Göksu Çelebi'nin babası Ali Atilla Han Çelebi'nin müşteki sıfatıyla alınan beyanında, kızının alkol, sigara vb. kötü alışkanlıklarının olmadığını, Gökalp İçer'i tanımadığını, kızının çok sosyal olmadığını, az arkadaşı olduğunu, eline geçen parayı kendilerine verdiğini ve olayların yaşanmasına sebep olan İçer'den şikayetçi olduğunu söyledi.
7 AY ÖNCE LİNKEDLN ÜZERİNDEN TANIŞTILAR
İddianamede ifadesine de yer verilen Gökalp İçer, Göksu Çelebi ile Linkedln üzerinden tanıştıklarını, Göksu'nun arkadaşlık isteği atarak Ankara'da yaşadığını avukat olduğunu söylediğini, tanışmadan iki ay sonra iş için Ankara'ya gittiğini, Göksu ile kahve içtiklerini, daha sonra Göksu'nun İstanbul'a geldiğini, beraber vakit geçirdiklerini, yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı anlattı.
"AMBULANSI 5 KEZ ARADIM"
Uyuşturucu parasının yarısını Çelebi'nin verdiğini ileri süren İçer, "Göksu biraz daha uyuşturucu kullanacağını söyleyerek salona gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra yatak odasına gelerek kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Titremeye başlayınca su ve ayran içirmeye çalıştım. Titremelerin artması üzerine 112'yi toplamda 5 kez aradım. Ambulans 15 dakika sonra geldi" dedi.
GÖKALP İÇER'İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Gökalp İçer'in telefonunda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde İçer'in eşi Ezgi İçer İle mesajlaşmaları dikkat çekti. Ezgi İçer'in eşine gönderdiği mesajlarda, "Mutsuz olduğu için olabilir ya da madde kullandıktan sonra bu şekilde bir çöküş yaşıyor olabilirsin ama artık daha sık kullanmıyorsun. Canım eleştirmek için değil, sağlığın için endişeliyim, ruh sağlığın için" dediği, İçer'in ise, "İstemiyorum bazen yaşamak, eleştirme lütfen, sağlığım iyi, ruh sağlığım iyi değil" şeklinde cevap verdiği görüldü. Soruşturma kapsamında Ezgi İçer hakkında 9 Ağustos itibariyle yakalama kararı olduğu öğrenildi.
YAPAY ZEKAYA "KOKAİN KOMASINI" SORUSU
Ayrıca telefonda yapılan incelemelerde İçer'in yapay zekaya, "Nabız 22'ye düşerse ne olur?", "Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?", "Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?", "Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?" şeklinde sorular sorduğu belirlendi.
SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA
İddianamede, her ne kadar şüphelinin alınan beyanında uyuşturucu maddenin bir kısmını maktulün karşıladığını, paranın yarısı maktul tarafından verildiği iddia edilmiş ise de, maktulun acil serviste üzerinde çıkan eşyaların içerisinde 725TL bulunduğu, dolar cinsi paranın tespit edilemediği, şüphelinin maddi durumu itibariyle seyahatleri ve tatil paralarını dahi karşıladığı beyan etmesine rağmen uyuşturucu madde temini esnasında maktulden uyuşturucu madde parası talep etmesi/para alması hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve şüphelinin beyanı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.
"ÖNGÖREBİLİRDİ"
İddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli ile ölen Göksu Çelebi'nin 2 gün boyunca uyuşturucu madde kullandıkları belirtilerek, "kokain isimli uyuşturucu maddenin tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin, maktulün daha önceden uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden Göksu Çelebi'nin uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlayarak bunu kolaylaştırdığı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak maktulün ölümüne neden olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Ayrıca, Gökalp İçer'in Kokain isimli tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğunun bilinmesine rağmen Gökalp İçer'in maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen maktule kokain temin ederek kullanması için verdiği anlatıldı.