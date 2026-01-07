Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Aydın'da aşk vaadiyle 1,5 milyon liralık vurgun: Hesabındaki tüm parayı böyle almış!
7.01.2026

SON DAKİKA... Aydın'da 22 yaşındaki Dilara A., 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle kandırdı. Güvenini kazandığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirip hesabındakşi 1,5 milyon lirayı çaldı! 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı. Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

