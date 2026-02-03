Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Aydın'da çifte vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan cinayetinde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:21

SON DAKİKA HABERLERİ... Aydın Didim’de sokak ortasında cansız bedenleri bulunan Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan cinayetinde sıcak gelişme! Gözaltına alınan iki kardeşin ifadeleri kan dondurdu. İşte "Alacak verecek" iddiasıyla başlayan dehşetin ayrıntıları...

DHA Yaşam
Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi, 1 Şubat sabahı güne korkunç bir haberle uyandı. Sokakta hareketsiz yatan iki kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ve 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞLAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, cinayetin vahşeti gözler önüne serildi. Yapılan otopside Gül Seher Göksan'ın vücuduna 5, kuaför olduğu öğrenilen Turan Emre Arıkan'ın vücuduna ise 4 mermi isabet ettiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanması için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


ÖLDÜRÜLEN GÜL SEHER GÖKSAN

CİNAYET MAHALLİ TERK EDİLMİŞ BİR OTOMOBİL

Didim Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin bulunduğu noktadan birkaç kilometre uzaklıkta şüpheli bir araç tespit etti. Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde yoğun kan izleri ve boş kovanlara rastlandı. Polisin teknik takibi sonucu, her iki maktulün de hareket halindeki araç içinde vurulduğu, ardından cansız bedenlerinin yol kenarına bırakıldığı saptandı.

KATİL İHSAN ODABAŞI

70'LİK KARDEŞLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polis, cinayet zanlısı olarak 74 yaşındaki H.O. ve 70 yaşındaki kardeşi İhsan Odabaşı'nı belirledi. Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla iki kardeş, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk beyanlarında olayın "alacak-verecek" tartışmasından çıktığı öne sürüldü.

"AĞABEYİM KENDİNİ KORUDU" SAVUNMASI

Emniyetteki sorgusunda suçu ağabeyine atan İhsan Odabaşı, araç içerisinde tartışma çıktığını iddia etti. Odabaşı ifadesinde, "Göksan silahını çekince arbede yaşandı, o sırada silah patladı. Diğer maktul Arıkan da ağabeyimin üzerine gelince, ağabeyim kendini korumak için ateş etmek zorunda kaldı" dedi.


ÖLDÜRÜLEN TURAN EMRE ARIKAN

"PARAYI VERMEYE KARDEŞİM GİTTİ" İDDİASI

Adli kontrolle serbest kalan ağabey H.O. ise kardeşinin aksine suçu üstlenmedi. H.O., maktul Göksan'ın kendisinden daha önce de borç aldığını, olay günü parayı teslim etmek için kardeşi İhsan Odabaşı'nın evden ayrıldığını ve bir süre sonra geri dönerek "parayı verdim" dediğini iddia ederek olayla ilgisi olmadığını savundu.

8 saat süren yoğun adliye sürecinin ardından mahkeme kararını verdi. Kamera kayıtlarında maktulleri aracına aldığı ve cesetleri sokağa bıraktığı netleşen İhsan Odabaşı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

