SON DAKİKA: Aydın’da çifte vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan cinayetinde flaş gelişme



ÖLDÜRÜLEN GÜL SEHER GÖKSAN

CİNAYET MAHALLİ TERK EDİLMİŞ BİR OTOMOBİL

Didim Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin bulunduğu noktadan birkaç kilometre uzaklıkta şüpheli bir araç tespit etti. Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde yoğun kan izleri ve boş kovanlara rastlandı. Polisin teknik takibi sonucu, her iki maktulün de hareket halindeki araç içinde vurulduğu, ardından cansız bedenlerinin yol kenarına bırakıldığı saptandı.

