SON DAKİKA: Aydın’da çifte vahşetin perde arkası ortaya çıktı! Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan cinayetinde flaş gelişme

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi, 1 Şubat sabahı güne korkunç bir haberle uyandı. Sokakta hareketsiz yatan iki kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ve 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞLAR
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, cinayetin vahşeti gözler önüne serildi. Yapılan otopside Gül Seher Göksan'ın vücuduna 5, kuaför olduğu öğrenilen Turan Emre Arıkan'ın vücuduna ise 4 mermi isabet ettiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanması için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖLDÜRÜLEN GÜL SEHER GÖKSAN
CİNAYET MAHALLİ TERK EDİLMİŞ BİR OTOMOBİL
Didim Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin bulunduğu noktadan birkaç kilometre uzaklıkta şüpheli bir araç tespit etti. Otomobil içerisinde yapılan incelemelerde yoğun kan izleri ve boş kovanlara rastlandı. Polisin teknik takibi sonucu, her iki maktulün de hareket halindeki araç içinde vurulduğu, ardından cansız bedenlerinin yol kenarına bırakıldığı saptandı.
Didim'de sokakta silahla vurulmuş halde 2 ceset bulunmuştu: 1 kişi tutuklandı | Video
KATİL İHSAN ODABAŞI
70'LİK KARDEŞLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polis, cinayet zanlısı olarak 74 yaşındaki H.O. ve 70 yaşındaki kardeşi İhsan Odabaşı'nı belirledi. Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla iki kardeş, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk beyanlarında olayın "alacak-verecek" tartışmasından çıktığı öne sürüldü.
"AĞABEYİM KENDİNİ KORUDU" SAVUNMASI
Emniyetteki sorgusunda suçu ağabeyine atan İhsan Odabaşı, araç içerisinde tartışma çıktığını iddia etti. Odabaşı ifadesinde, "Göksan silahını çekince arbede yaşandı, o sırada silah patladı. Diğer maktul Arıkan da ağabeyimin üzerine gelince, ağabeyim kendini korumak için ateş etmek zorunda kaldı" dedi.
ÖLDÜRÜLEN TURAN EMRE ARIKAN
"PARAYI VERMEYE KARDEŞİM GİTTİ" İDDİASI
Adli kontrolle serbest kalan ağabey H.O. ise kardeşinin aksine suçu üstlenmedi. H.O., maktul Göksan'ın kendisinden daha önce de borç aldığını, olay günü parayı teslim etmek için kardeşi İhsan Odabaşı'nın evden ayrıldığını ve bir süre sonra geri dönerek "parayı verdim" dediğini iddia ederek olayla ilgisi olmadığını savundu.