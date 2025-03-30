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Giriş Tarihi: 30.3.2025 15:50 Son Güncelleme: 30.3.2025 16:07

SON DAKİKA: Aydın'da dehşet! Üniversiteli Büşra sevgilisinin evinde ölü bulundu!

SON DAKİKA:Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

DHA
SON DAKİKA: Aydın’da dehşet! Üniversiteli Büşra sevgilisinin evinde ölü bulundu!

SON DAKİKA: Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Aydın'da dehşet! Üniversiteli Büşra sevgilisinin evinde ölü bulundu!
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