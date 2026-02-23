SON DAKİKA | Aydın’da kan donduran define infazı: Mehmet Çiftçi dinamitle can verdi, uçuruma atıldı!

UÇURUMUN DİBİNDE GİZEMLİ ÖLÜM
Olay yerine güçlükle ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'ye ait olduğunu belirledi. İlk bakışta kaza gibi görünen olayda, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturma kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
DEFİNE HIRSI FACİA GETİRDİ
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Mehmet Çiftçi ve beraberindeki grubun bölgede kaçak kazı yaparak define aradığı tespit edildi. İddiaya göre, kazı sırasında patlatılan dinamit Çiftçi'nin ölümüne neden oldu. O an yanında bulunanların, olayı gizlemek ve suçtan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurduğu öne sürüldü.
CESEDİ ATIP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMIŞLAR
Dinamit patlamasıyla hayatını kaybeden Mehmet Çiftçi'nin bedeni, yanındaki kişiler tarafından delilleri karartmak amacıyla uçurumdan aşağı atıldı. Olayın ardından başlatılan operasyonda, aralarında maktulün eşi G.Ç. ve oğlu U.Ç.'nin de bulunduğu toplam 9 şüpheli jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
AYDIN'DA ŞOK ETKİSİ YARATAN GÖZALTILAR
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguları devam eden şüphelilerin, olayın ardından sergiledikleri soğukkanlı tavırlar görenleri hayrete düşürdü. Define uğruna bir canın yitip gittiği ve en yakınlarının bu durumu gizlemeye çalıştığı iddiası bölgede infial yarattı. Adli makamlara sevk edilmesi beklenen 9 kişinin ifadeleri, karanlıkta kalan noktaları aydınlatacak.