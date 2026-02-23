SON DAKİKA | Aydın’da kan donduran define infazı: Mehmet Çiftçi dinamitle can verdi, uçuruma atıldı!

DEFİNE HIRSI FACİA GETİRDİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Mehmet Çiftçi ve beraberindeki grubun bölgede kaçak kazı yaparak define aradığı tespit edildi. İddiaya göre, kazı sırasında patlatılan dinamit Çiftçi'nin ölümüne neden oldu. O an yanında bulunanların, olayı gizlemek ve suçtan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurduğu öne sürüldü.