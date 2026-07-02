Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı! İşte cani Cemil Koç hakkında talep edilen ceza
Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:24 Son Güncelleme: 2.07.2026 12:31

SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı! İşte cani Cemil Koç hakkında talep edilen ceza

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık zanlı Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘şantaj’ suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DHA
SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı! İşte cani Cemil Koç hakkında talep edilen ceza
  • ABONE OL

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık zanlı Koç hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AYŞE TOKYAZ #CEMİL KOÇ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı! İşte cani Cemil Koç hakkında talep edilen ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA