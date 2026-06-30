Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Dava 2 Temmuz'a ertelendi
Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:52

SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Dava 2 Temmuz'a ertelendi

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davasının görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek

İHA
SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Dava 2 Temmuz’a ertelendi
  • ABONE OL

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davasının görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek

Ayrıntılar geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AYŞE TOKYAZ #CEMİL KOÇ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Dava 2 Temmuz'a ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA