SON DAKİKA... Ayşe Tokyaz cinayeti davasında yeni gelişme: Dava 2 Temmuz’a ertelendi

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davasının görülmesine 2 Temmuz'da devam edilecek

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