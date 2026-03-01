SON DAKİKA: Baba ile 14 aylık İkra bebek darbedilmişti: Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları evde komşularıyla husumet yaşayan Baca ailesi, geçtiğimiz 20 Şubat'ta kabusu yaşadı. Muhammet Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra Medine ile evine girmek üzereyken yan binada oturan Şener Ergin'in acımasız saldırısına uğradı. Olayın ardından hazırlanan iddianame ve ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
"SİLAH" SAYILAN SKUTERLE İNFAZ GİRİŞİMİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kan donduran tespitlerde bulundu. İddianameye göre tutuklu sanık Şener Ergin, apartman girişinde gördüğü bir çocuk skuterini kaptığı gibi koşarak baba ve bebeğine saldırdı.
Yalova'da İkra bebek ile babasının darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler | Video
İKRA BEBEK İÇİN HAYATİ TEHLİKE KAYDI
Adli tıp raporu, olayın vehametini bir kez daha kanıtladı. Raporda; Muhammet Baca'nın burnunda kırık tespit edildiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği, 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak meydana geldiği, yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve hayati fonksiyonlarındaki etkinin "ağır seviyede" olduğu kaydedildi.
TOPLAM 36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Şener Ergin hakkında adeta ceza yağdırdı. Sanığın, baba Muhammet Baca'ya yönelik eylemi için 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra'ya yönelik saldırısı için ise 27 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Ergin için "doğrudan kastla hareket ettiği" değerlendirmesi yapıldı.
"BU KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR"
Baca ailesinin avukatı Tolga Taylı, suç vasfının değişmesi gerektiğini savunarak, "Babanın ve bebeğin kafasına sopayla iki kez vurulması yaralama değil, 'ölürse ölsün' saikiyle yapılmış bir eylemdir.
Bu durum kasten öldürmeye teşebbüs suçuna vücut vermektedir" dedi. Ailenin diğer avukatı Berika Kurt ise sadece bebeğin değil, olaya şahit olan 3 ağabeyin ve ebeveynlerin de ağır psikolojik travma yaşadığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek sürecini takip ettiğini açıkladı.