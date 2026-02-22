SON DAKİKA: Bağcılar’da kahramanlık dehşete dönüştü! Kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandı! Acılı aileye kan donduran mesajlar...

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Adeta bir insanlık dramı yaşanan olayda 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, sokak ortasında 18 yaşından küçük bir grubun başka bir çocuğu feci şekilde darbettiğini gördü. Çocuğu kurtarmak amacıyla müdahale eden Çöpür, bir anda saldırganların hedefi haline geldi.
İYİLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
Çıkan arbedede kimliği belirsiz saldırganlar, kendilerini engellemeye çalışan genci 6 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Çöpür'ü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SALDIRI ANI KAMERADA: 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ağır yaralanan Oğuzhan Çöpür'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve yaşları 18'den küçük olan 3 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SKANDAL TEHDİTLER: AİLEYİ SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Olayın ardından yaşananlar ise en az bıçaklı saldırı kadar büyük bir şok etkisi yarattı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Çöpür'ün ailesinin, şikayetçi olmamaları için telefon üzerinden tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. "Şikayetçi olursanız sonunuz kötü olur" tarzındaki mesajları inceleyen polis ekipleri, aileyi baskı altına almaya çalışan ve yine yaşları 18'den küçük olan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.