SON DAKİKA: Bağcılar’da kahramanlık dehşete dönüştü! Kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandı! Acılı aileye kan donduran mesajlar...

SKANDAL TEHDİTLER: AİLEYİ SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR

Olayın ardından yaşananlar ise en az bıçaklı saldırı kadar büyük bir şok etkisi yarattı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Çöpür'ün ailesinin, şikayetçi olmamaları için telefon üzerinden tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. "Şikayetçi olursanız sonunuz kötü olur" tarzındaki mesajları inceleyen polis ekipleri, aileyi baskı altına almaya çalışan ve yine yaşları 18'den küçük olan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.