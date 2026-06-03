SON DAKİKA... Bakan Akın Gürlek duyurdu! 2006 yılından beri aranan Gülcan Yazıcı dosyası aydınlatıldı: 3 şüpheli gözaltında!

SON DAKİKA... 2006 yılından bu yana aranan Gülcan Yazıcı dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimsesizler mezarlığında defnedilen kadın cesedinin Yazıcı'ya ait olduğunu açıkladı. iğneyle kuyu kazar gibi yapılan incelemelerde korkunç cinayet aydınlatıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır ifadelerini kullandı.

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