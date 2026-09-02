SON DAKİKA! Bakan Çiftçi ortak operasyonu açıkladı! Kırmızı bültenle aranan 22 suçlu Gürcistan’da yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da yapılan ortak operasyonu açıkladı. Bakan Çiftçi, operasyonda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını, 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde gazetecilere Gürcistan ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüştüklerini anımsatan Çiftçi, beklenti ve taleplerini Tamazaşvili'ye direkt ilettiklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Bunun neticesinde de Gürcistan İçişleri Bakanı ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, derinleştirilmesi noktasında bir mutabakata vardık. Gürcistan bizim için sadece bir komşu değil; aynı zamanda dost ve müttefik bir ülke ve stratejik ortağımız. Dolayısıyla, her alanda ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ziyaretlerinin önemli noktalarından birinin de sınır aşan suçlarla, uyuşturucuyla, düzensiz göçle ve asayiş suçlarıyla mücadele noktasında Gürcistan İçişleri Bakanlığı ile irtibatlarını daha da artırmak, Türkiye'de suç işleyip de burada barınan kişilerin iadesinin sağlanması, sınır dışı edilmesini temin etmek olduğunu anlatan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanlığının toplam 866 kişinin ve bu yıl içerisinde de 438 kişinin iadesini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çiftçi, ziyaretlerinden sonra bu iadelerin daha da artacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Bu 22 kişinin 11'ini Gürcistan makamları bize iade ettiler, 11'i de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler. Cezalarını çektikten sonra onların da iadesini sağlayacaklar.

Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız, ikili ilişkileri geliştireceğiz ve onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu ziyaretin en büyük amaçlarından biri buydu. Bunun da maksadının hasıl olduğunu düşünüyorum."

Diğer ülkelerle de ilişkilerini artıracaklarını vurgulayan Çiftçi, "Bizim anlayışımız, düşüncemiz, hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi ülkemizin güvenliğini de diğer ülkelerin güvenliğinden ayrı görmüyoruz, bağımsız görmüyoruz. Eğer Türkiye huzurluysa komşuları da huzurludur, bölge huzurludur. Gürcistan huzurluysa Türkiye Cumhuriyeti de huzurludur. Onun için kendi güvenliğimizi bölge güvenliğiyle, huzuruyla da eşdeğer olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyen birisinin Gürcistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla ellerinden kurtulamayacaklarını göstermiş olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sene Türkiye'de 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6 bin 620 kişinin tutuklanmasını sağladık. Tabii bunların bir kısmı da komşu ülkelere kaçıyorlar adaletin elinden kurtulmak, hesap vermekten kurtulmak için. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak onları kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz. Dolayısıyla, bundan sonra da bu çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz."

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

İçişleri Bakanı Çiftçi, siber suçlarla mücadeleye ilişkin, "1 Ocak - 20 Ağustos 2026 tarihlerinde, yani 8 aylık dönem içerisinde toplam 171 bin 656 suç unsuru tespit ettiğimiz kişi var. Bu, geçtiğimiz yıl aynı dönem zarfında 117 bin civarındaydı. Yani neredeyse bunu da iki katına ulaştırmışız." bilgisini verdi.

Çiftçi, bunun neticesinde gözaltına alınan, tutuklanan veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin olduğunu aktardı.

Şu anda suçların artık daha çok "siber alemde" işlenmeye başlandığına dikkati çeken Çiftçi, "Her ne kadar siber alemde işlense de mağdur gerçek, dolandırılan kişi gerçek. Dolayısıyla nasıl Türkiye'de sokaklarda devriye atıyorsak; asayiş suçlarıyla, narkotik suçlarla, diğer suçlar başlığı altında mücadele ediyorsak siber alemde de bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Orada da peşlerini bırakmıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak suçun her türlüsüyle her platformda mücadele etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"OKULLARIMIZI DAHA GÜVENLİKLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Mustafa Çiftçi, okulların açılmasına az bir zamanın kaldığını hatırlatarak, İçişleri Bakanlığının da bulunduğu 7 bakanlığın bir protokol hazırlığının olduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi, şunları paylaştı:

"Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Bunun içerisinde Milli Eğitim Bakanımız, Aile Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız var. Onlarla bir protokol imzalayacağız. Amacımız şu, okullarımızı daha güvenlikli hale getirmek istiyoruz. Çocuklarımız evlerinden güvenle çıksınlar, okula güvenle gelsinler. Okulda bulundukları süre içerisinde herhangi bir fiziksel veya psikolojik şiddete uğramasınlar. Okuldan çıktıktan sonra da yine aynı şekilde güvenli bir şekilde evlerine ulaşsınlar."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31 bin okul bahçe görevlisi kadrosu verdiğini ifade eden Çiftçi, "Bahçe güvenlik elemanı, personeli alacağız. Onları okullarda görevlendireceğiz okulun bahçe güvenliğinin sağlanması noktasında. Bu sene içerisinde bekçilerin ve polislerin yerine daha çok onları kullanmış olacağız." dedi.

Çiftçi, vali ve kaymakamların her ay okul güvenlik toplantıları yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Burada 1. ve 2. dereceden riskli okullara zaten polis veriyoruz. 3. ve 4. dereceden riskli olan okullarda da okul irtibat görevlilerimiz var polislerimizden. Milli Eğitim Bakanlığımız okullardaki güvenliği artırıyor, onlar kendi açılarından artırıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız onlar yine artırıyor, Sağlık Bakanlığımız tedbirler alıyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, belediyelerimiz bununla ilgili değişik çocukları meşgul edecek, onları okul sonrasındaki zamanlarını internet kafelerde, farklı yerlerde boş işlerle geçirmemeleri için tedbirler geliştiriyorlar."

Bu 7 bakanlığın kendi görev alanına giren konularda tedbirler aldığını anlatan Çiftçi, bundan sonra sistemde herhangi bir açık bırakmamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela, herhangi bir çocuk eğer psikolojik açıdan sıkıntılı, tedavi olması gerekiyorsa bunu okul tespit ettiyse mutlaka sağlık teşkilatının bundan haberi olacak. Sağlık teşkilatına yönlendirildi, bundan mutlaka polisin, jandarmanın haberi olacak. Güvenlik kuvvetlerinin de haberi olacak ki sistemde herhangi bir aksama olmasın. Ondan sonra Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da olduğu gibi üzücü hadiseler yaşamayalım. Daha topyekun bir planlamayla, tedbirlerle bu sene okulları açmayı, eğitim-öğretimi sürdürmeyi planlıyoruz."

"HİÇBİR ŞEKİLDE PROVOKASYONLARA VE SABOTAJA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecinin akamete uğramaması, tam başarıya ulaşması için sahayı dikkatli bir şekilde izlediklerini dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da münferit hadiseler oldu. Bazı kişiler veya terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını direklere astılar. Biz bunu haber aldıktan sonra Diyarbakır Valiliğimizle irtibata geçtik. O kişilerin adres tespitleri yapıldı ve ertesi gün sabaha karşı gözaltına alındı.

Dolayısıyla, süreci akamete uğratmak isteyenlere de bir çağrım var, boşuna uğraşmasınlar. İçişleri Bakanlığı olarak, devletin diğer kurumları olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hiçbir şekilde provokasyonlara ve sabotaja da izin vermeyeceğiz. Aklından bu tür düşünceler geçirenler varsa bu yanlış yoldan dönmelerini de tavsiye ediyorum. Biz sürecin takipçisiyiz. Zaten Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Takip Kurulu da bunları yakından takip ediyor. Her türlü önlemi alıyoruz."