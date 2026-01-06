SON DAKİKA... Bakan Göktaş açıkladı! 15 yaş altına sosyal medya yasağı: Yasa taslağı bu ay sonu Meclis’te!

HİÇBİRİ HESAP AÇAMAYACAK!

Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını anımsatan Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ"

Sosyal medyanın, çocuklarda çok yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını aktaran Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz." dedi.