SON DAKİKA | Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı! ’Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir’

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 2022'den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu ve cinayet şüphelisi Fethi Dağlı yeniden tutuklandı. Mardin'de 2012 yılında öldürülen baba-kızın dosyası 14 yıl sonra çözüldü. Manisa Akhisar'da 2016 yılında işlenen cinayetin failleri de belirlendi.
KAYIP ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İstanbul'da 12 Eylül 2022'den bu yana kendisinden haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından, 1 Eylül 2026'da gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede cesedin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Fethi Dağlı, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.
BABA-KIZIN ÖLÜMÜ 14 YIL SONRA AYDINLATILDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya, 14 yıl sonra yeniden açılarak mercek altına alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni deliller birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
2016'DAKİ CİNAYETTE 7 GÖZALTI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayeti de yıllar sonra yeniden ele alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin failleri ile suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
40 DOSYA, 46 MAKTUL, 7 YARALI
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının 24 Nisan 2026'da kurulmasından bu yana yürütülen çalışmaların bilançosunu da açıkladı.
Buna göre Başkanlığın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bu dosyalarda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu belirtildi. Gürlek, teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki delillerin yeniden incelenmeye devam edileceğini belirterek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" mesajını verdi.
Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 4, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıyoruz. Bir evladın, bir annenin, bir…