SON DAKİKA | Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı! ’Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir’

KAYIP ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul'da 12 Eylül 2022'den bu yana kendisinden haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından, 1 Eylül 2026'da gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede cesedin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirlendi. Fethi Dağlı, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

BABA-KIZIN ÖLÜMÜ 14 YIL SONRA AYDINLATILDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya, 14 yıl sonra yeniden açılarak mercek altına alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni deliller birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.