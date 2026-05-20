SON DAKİKA! Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde ’PAYMIX-4’ operasyonu! Organize suç ağına dev darbe

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda; Siber Vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek operasyona dair şu bilgileri verdi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak "PAYMIX-4" operasyonu başarıyla icra edilmiştir.

"ORGANİZE SUÇ AĞINA DEV DARBE!"

Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir.