Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bakan Tekin'den LGS açıklaması: Daima yanınızda olacağız!
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:31 Son Güncelleme: 10.07.2026 10:33

SON DAKİKA | Bakan Tekin'den LGS açıklaması: Daima yanınızda olacağız!

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

DHA
SON DAKİKA | Bakan Tekin’den LGS açıklaması: Daima yanınızda olacağız!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından paylaşımda bulundu. Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Öğrencilerim,

Bugün LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız. Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YUSUF TEKİN #MİLLİ EĞİTİM #LGS

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SON DAKİKA | Bakan Tekin'den LGS açıklaması: Daima yanınızda olacağız!
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