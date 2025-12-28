SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu: 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! ’ 768 şüpheliyi yakaladık’

Yetkililer, uyuşturucuya karşı yürütülen bu amansız mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurgularken, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm emniyet güçlerine tebrik mesajları iletildi. Şehir merkezlerinden en uzak mahallelere kadar yayılan bu operasyon dalgası, zehir tacirlerine karşı devletin kararlı duruşunu simgeliyor.

Toplumun huzurunu ve sağlığını tehdit eden bu suç şebekelerine yönelik benzer operasyonların önümüzdeki günlerde de kararlılıkla sürdürüleceği belirtiliyor.