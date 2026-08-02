SON DAKİKA! Bakan Yumaklı duyurdu: Aydın, Balıkesir, İzmir yangınları tamamen kontrol altına alındı

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Paylaşımında uyarılarda bulunan Yumaklı, açık alanda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve en küçük duman ya da alev görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yaptı.