SON DAKİKA... Bakırköy Adliyesi’nde şoke eden anlar! Çantasından ’kalem silah’ çıkan şüphelinin ifadesi duyanları şaşkına çevirdi

"KALEM ŞEKLİNDE OLDUĞU İÇİN YILLARCA ÇANTADA KALMIŞ"

Şüpheli, içerisinde ateşleme iğnesi bulunan ve ölümcül olabilen kalem silah için şu akılalmaz ifadeleri kullandı: "El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahı, 96-97 yıllarında çalıştığım bir spor kulübündeki arkadaşım vermişti. Bana kurusıkı olduğunu söylemişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın dibinde öylece yıllarca kalmış. Nasıl çalıştığını dahi bilmem." Adliyeye gelirken eşinden çantasını istediğini ve eşinin yanlışlıkla bu "kullanmadığı" çantayı verdiğini iddia eden Nahit Y., evde takıntı hastası bir oğlu olduğu için bu tarz eşyaları ortalıkta bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.