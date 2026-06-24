SON DAKİKA... Bakırköy Adliyesi’nde şoke eden anlar! Çantasından ’kalem silah’ çıkan şüphelinin ifadesi duyanları şaşkına çevirdi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası, akılalmaz bir olaya sahne oldu. Olay günü saat 15.30 sıralarında adliyeye girmek isteyen 66 yaşındaki Nahit Y., rutin güvenlik kontrolü için çantasını X-Ray cihazına bıraktı. Ancak cihazdan gelen uyarılar, sıradan bir adliye gününü bir anda hareketlendirdi.
ÇANTADAN ÇIKANLAR GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Güvenlik görevlilerinin durumdan şüphelenmesi üzerine şüphelinin çantasında detaylı bir arama yapıldı. Çantanın içinden çıkanlar ise adeta bir suikast hazırlığını andırıyordu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde; biber gazı, ucuna cerrahi neşter takılı bir metal cisim, 4 adet yedek neşter başlığı ve en dikkat çekici detay olan çalışır durumda bir kalem silah ele geçirildi.
İŞTE O ANLAR
Bakırköy Adliyesi'ne kalem görünümlü silahla girmek istedi! O anlar kamerada | Video
İFADESİ DUYANLARA "PES" DEDİRTTİ
Olayın ardından anında gözaltına alınan Nahit Y., savcılıkta verdiği ifadeyle herkesi hayrete düşürdü. Tanık olan bir arkadaşına eşlik etmek için adliyeye geldiğini ve yanlışlıkla ek binaya yönlendirildiğini iddia eden şüpheli, çantasındaki tehlikeli aletler için ilginç bir savunma yaptı. Biber gazını "güvenlik amacıyla" taşıdığını, neşterin ise "site havuzunun camlarına çekilen filmlerden kaldığını" öne sürdü. Ancak asıl şok edici detay, kalem silahla ilgiliydi.
"KALEM ŞEKLİNDE OLDUĞU İÇİN YILLARCA ÇANTADA KALMIŞ"
Şüpheli, içerisinde ateşleme iğnesi bulunan ve ölümcül olabilen kalem silah için şu akılalmaz ifadeleri kullandı: "El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahı, 96-97 yıllarında çalıştığım bir spor kulübündeki arkadaşım vermişti. Bana kurusıkı olduğunu söylemişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın dibinde öylece yıllarca kalmış. Nasıl çalıştığını dahi bilmem." Adliyeye gelirken eşinden çantasını istediğini ve eşinin yanlışlıkla bu "kullanmadığı" çantayı verdiğini iddia eden Nahit Y., evde takıntı hastası bir oğlu olduğu için bu tarz eşyaları ortalıkta bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nahit Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Ruhsatsız ateşli silahların veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanındaki arkadaşı Mehmet S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.