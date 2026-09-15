Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:57Son Güncelleme: 15.09.2026 16:23
SON DAKİKA! Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü! Ekipler olay yerine sevk edildi
Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.