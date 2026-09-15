Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü! Ekipler olay yerine sevk edildi
Giriş Tarihi: 15.09.2026 15:57 Son Güncelleme: 15.09.2026 16:23

SON DAKİKA! Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü! Ekipler olay yerine sevk edildi

Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
SON DAKİKA! Bakırköy’de İETT otobüsü alev topuna döndü! Ekipler olay yerine sevk edildi
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Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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#BAKIRKÖY #İETT

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SON DAKİKA! Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü! Ekipler olay yerine sevk edildi
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