SON DAKİKA... Balıkesir Burhaniye’de zeytinlik yangını: Alevler kontrol altına alındı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR, HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Ekiplerin karadan arazözlerle, havadan ise helikopterle yaptığı nokta atışı müdahaleler sayesinde poyraz rüzgarına rağmen alevlerin önü kesildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütülüyor. Yangının tamamen söndürülerek tehlikenin bertaraf edilmesiyle birlikte, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile ilgili teknik ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarına resmen başlanacak.