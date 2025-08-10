Son Dakika: Balıkesir deprem ile sallandı! İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde kuvvetli bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos 2025 saat 19:53:47 TSİ'de gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın ve Manisa'da da yoğun şekilde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Bölge sakinleri, deprem sonrası yaşanan gelişmeleri ve olası hasar durumunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Balıkesir Sındırgı'daki bu önemli depremle ilgili tüm son bilgiler ve detaylar haberimizde…

