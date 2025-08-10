Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Balıkesir deprem ile sallandı! İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 10.8.2025 20:05 Son Güncelleme: 10.8.2025 20:08

Son dakika: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı 10 Ağustos 2025 saat 19:53:47 TSİ’de gerçekleşti. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedilirken, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın ve Manisa gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Bölge sakinleri, depremin büyüklüğü ve etkileriyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Balıkesir Sındırgı depremine dair son gelişmeler haberin devamında…

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesive AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

