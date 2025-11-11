SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı 17 bin kez sallandı! Uzmanlardan korkutan uyarı: Türkiye’de ilk defa yaşanıyor!

YENİ BİR KIRILMA BEKLENİYOR MU?

Burada kırılmış bir dizi fay var. Üçüncü bir deprem gözükmüyor bu dörtlük depremlere rağmen. Çok sayıda artçı olması önemli değil. Tek fayda dizilmesi tehlike yaşıyordu ama burada kırılmış yerde oluştu bunlar. O yüzden öncü deprem değil. Eğer depremler güneyde yeni bir fay hattına doğru yayılıyor olsaydı, o zaman üçüncü bir deprem riski gündeme gelebilirdi. Ancak şu anda sarsıntılar hep aynı bölge içinde kalıyor. Bu da enerjinin kontrollü bir şekilde boşaldığını ve yeni bir büyük kırılma beklenmediğini gösteriyor" diye konuştu