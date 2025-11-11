SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı 17 bin kez sallandı! Uzmanlardan korkutan uyarı: Türkiye’de ilk defa yaşanıyor!

SON DAKİKA… Depremin ve korkunun merkez üssü, bu kez Balıkesir Sındırgı'ydı… Bölgede 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı.
3 AYDA 17 BİNDEN FAZLA ARTÇI!
Bu depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken Sındırgı, bu kez 27 Ekim tarihinde ikinci kez 6,1'lik depremle sarsıldı. Bölgede ağustos ayından bu yana 17 binden fazla artçı kaydedilirken uzmanlar, peş peşe endişe verici uyarılar yaptı.
4,9'LUK DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem fırtınasının sürdüğü Balıkesir Sındırgı'da dün gece 21.20'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre, 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde üç sarsıntı daha yaşandı. Herkesin aklında, "Balıkesir'de neden bu kadar sık deprem oluyor?" sorusu vardı.
"BU KADAR ÇOK ARTÇI OLAĞAN DEĞİL"
Deprem uzmanları, böyle bir durumun Türkiye'de ilk kez olduğunu belirterek uyardı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki son gelişmeleri ve artçıların sebebi açıkladı. Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki artçı depremlerin 10 Ağustos'taki depremin ardından gelişmeye başladığını belirterek, "Artçılar beklediğimizin tersi yönde; biz kuzeyde artçılar beklerken, güneyde yoğunlaşmaya başladılar. Ve 27 Ekim tarihinde de 6,1'lik ikinci bir deprem Sındırgı'nın güneyinde gelişti. 6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAŞANIYOR"
Bölgedeki deprem sayısının Türkiye'nin bir yıllık deprem sayısına eşit hale geldiğini belirten Okan Tüysüz, açıklamalarına şöyle devam etti: 6,1'lik deprem için bu oldukça fazla. Bu bir deprem fırtınası. Deprem fırtınaları genellikle farklı büyüklükteki depremlerin bir arada ve kısıtlı bir alanda geliştiği etkinliğe verilen bir isim. Deprem fırtınaları fayların birbirleriyle kesiştiği yerlerde ya da magmanın yüzeye doğru yükseldiği yerlerde olabiliyor. Birkaç hafta, birkaç ay süren deprem fırtınaları var ama bu kadar yoğun bir deprem fırtınası benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa yaşanıyor. Dünyanın farklı kesimlerinde neredeyse 1 milyon depreme kadar ulaşan deprem fırtınaları olabiliyor. Türkiye'deki sayı şu anda 20 binin biraz üzerinde.
"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ..."
Bölgede yaşanan etkinliğin bir süre daha süreceğini söyleyen Tüysüz, Balıkesir'de daha büyük bir depremin beklenip beklenmediğiyle ilgili soruları da yanıtladı. Prof. Dr. Tüysüz, "Deprem fırtınalarında büyük deprem genelde olmaz. Burada 4'lük, 5'lik belki 6'ya kadar varabilecek depremler olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentisi bu bölgede yok. Fakat uzun sürecek bir etkinlik olacağı ve ciddi anlamda psikolojik olarak insanları rahatsız ettiği de bir gerçek" ifadelerini kullandı.
ÜŞÜMEZSOY: ÜÇÜNCÜ BİR DEPREM OLUR MU?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Balıkesir Sındırgı depremi sonrası bölgede devam eden artçılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Üşümezsoy, "Deprem fırtınası korkulan bir olay değildir. Santorini'de oldu, Bodrum açıklarında oldu. Ana fayı yırtmadığı için sorun yok. Küçük küçük yüzlerce kırık olduğu için küçük depremlerle bitiyor. Bu anlamda baktığımız zaman burada yeni faylarda olan depremler, alan içinde olduğu için yeni, taze, fayda 6-6,5 deprem göstermiyor. 5'lik deprem de 10 km karelik yerler yırtılıyor. Birçok küçük fay var. Bunlar sönümlenecek. Üçüncü deprem olur mu diye kuşkum vardı bugün, o kuşkum daha azaldı.
YENİ BİR KIRILMA BEKLENİYOR MU?
Burada kırılmış bir dizi fay var. Üçüncü bir deprem gözükmüyor bu dörtlük depremlere rağmen. Çok sayıda artçı olması önemli değil. Tek fayda dizilmesi tehlike yaşıyordu ama burada kırılmış yerde oluştu bunlar. O yüzden öncü deprem değil. Eğer depremler güneyde yeni bir fay hattına doğru yayılıyor olsaydı, o zaman üçüncü bir deprem riski gündeme gelebilirdi. Ancak şu anda sarsıntılar hep aynı bölge içinde kalıyor. Bu da enerjinin kontrollü bir şekilde boşaldığını ve yeni bir büyük kırılma beklenmediğini gösteriyor" diye konuştu