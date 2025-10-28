SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı açıklama: 100 km yüzey yırtılıyor

"BİRİ KIRILDIKTAN SONRA DİĞERİ DE KIRILDI"

Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.

"BU FAYLA İLGİLİ RAHAT RAHAT UYUYABİLİRLER"

Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1'lik fayın kırılmasıyla 10 km'lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2'lik deprem 6.1'lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1'i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9'luk depremler gelir.