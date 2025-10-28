SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı açıklama: 100 km yüzey yırtılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün gece saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin sadece 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu şiddetli sarsıntı; İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm Marmara ve Ege Bölgelerinde geniş çapta hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıkladı.
Sarsıntının ardından bölgede en büyüğü 4,3 olan çok sayıda artçı deprem kaydedilirken, uzman isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin "tetikleyici" bir kırılma olduğunu ve Sındırgı için daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini söyledi.
BALIKESİR GECEYİ UYKUSUZ GEÇİRDİ: ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölgede hareketlilik sabaha kadar sürdü. Saat 23.34 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. İlk artçı sarsıntı, ana depremden sadece 2 dakika sonra (22.50'de) 4,2 büyüklüğünde meydana gelirken, yaklaşık 1 saat içinde kaydedilen artçıların 3'ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde gerçekleşti (22.51'de 4,0 ve 23.04'te 4,2). Gece boyunca devam eden sarsıntıların sonuncusu, saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde kaydedilirken, artçıların derinlikleri 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değişti.
BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK, 3 BİNA VE 1 DÜKKAN YIKILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından yaptığı canlı yayında, bölgedeki ilk inceleme sonuçlarını aktardı. Bakan Yerlikaya, en sevindirici haberin can kaybı olmaması olduğunu vurgularken, "Daha önceki depremin ardından boşaltılan 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu ana kadar köylerimizde de yıkılan bir bina olmadı. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Hastanelere panikle düşme ve benzeri sebeplerle iki müracaat bulundu" ifadelerini kullandı.
100 KM'LİK BİR YÜZEY YIRTILIYOR"
İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı bir canlı yayın açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, bu depremin bir artçı deprem olmadığını tetikleyici bir deprem olduğunu söyledi. Sındırgı'da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı'nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı'nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?
"SINDIRGILILAR BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMESİNLER"
100 km'lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler.
"BİRİ KIRILDIKTAN SONRA DİĞERİ DE KIRILDI"
Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.
"BU FAYLA İLGİLİ RAHAT RAHAT UYUYABİLİRLER"
Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1'lik fayın kırılmasıyla 10 km'lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2'lik deprem 6.1'lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1'i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9'luk depremler gelir.
"ORADAKİ DE DEPREM FIRTINASI"
Bu Sındırgı'nın dağlarına doğru bir kesiminde, 10 km daha güneyinde olabilir. Akhisar'dan Manisa'ya doğru giden hatta deprem fırtınası oluyor ama deprem olmuyor orda. Aynısı Simav'da geçerli, Simav'ın kuzeyinde depremler oldu ama o Simav'daki fay değil, oradaki de deprem fırtınası.
İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?
Bu deprem Marmara depremini etkilemez. Daha önce piyano tuşları benzetmesi yapmıştım. Kimsenin Sındırgı'dan haberi olmadığı dönemde 'Sındırgı'da deprem bekliyorum' demiştim. Yan yana faylar var. Kumburgaz-Silivri arasında deprem olduktan sonra Silivri'de artçı birikmedi. Ama burada (Sındırgı) başka faylar olduğu için artçılar birikti.
İSTANBUL'DA NEDEN HİSSEDİLDİ?
Akhisar'dan Avcılara kadar gelen yumuşak tabakalar var, yumuşak tabakalardan büyüyerek geldiği için hissediyoruz.
DİĞER FAYLARI TETİKLER Mİ?
Dağlarda kerpiç binalar varsa oralarda yıkım belki olabilir. Burada yan yana faylar var, biri kırılınca komşu faya stres yapıyor. 15 km'lik alan yırtılınca artçılar olmaya başlamıştı, stres yüklemiş demek ki. Birinci depremde kırılmadan kaynaklanan stres bu faya aktarıldı. Bu ikisi de kırıldıktan sonra burada uzun süre deprem olmaz. Geriye sadece Simav kaldı, Simav bitmedi.
"ORADA KORKACAK BİR ŞEY YOK"
Silivri'nin içinde bir çukur var, o bölge 2 kırık arasında kalan bir fay, burada büyük bir fay olmaz. Çekmece içinden geçen bir fay var, artık aktif değil, dün Karadeniz içinde olan deprem orda oldu. Bu olayda olunca haliyle Silivri'de yaşayanlar korktu. Orada korkacak bir şey yok.