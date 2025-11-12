SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı için deprem fırtınası uyarısı: Birden fazla ölü fay aktif! Aylarca sürecek…

'10 AYDA OLMASI GEREKEN AKTİVİTE 3 AYDA OLDU'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını söylüyor. Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu. Ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu aktivitenin sürmesi ayrıca 3 ve 4 büyüklüğünde depremlerin çok fazla olması jeotermal sistemin varlığıyla açıklanabiliyor. Bu dünyada da böyledir. 'Deprem fırtınası', 'deprem serisi', 'deprem dizisi' gibi çok farklı isimleri var."