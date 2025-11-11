Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Giriş Tarihi: 11.11.2025 07:09

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler

Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde, saat 06.08'de ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

