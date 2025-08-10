Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi
Giriş Tarihi: 10.8.2025 19:55 Son Güncelleme: 10.8.2025 20:18

Son dakika: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Balıkesir ve çevre illerden de hissedildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı...

Son dakika: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AHaber CANLI YAYIN

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz