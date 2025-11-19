Son Dakika: Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Balıkesir, son dönemde üst üste yaşadığı sarsıntılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün Sındırgı merkezli yaşanan orta şiddetteki sarsıntı, bölge sakinlerini yeniden endişelendirdi. Deprem, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. İşte, Balıkesir son depremler 19 Kasım 2025: