Son Dakika: Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Balıkesir, son dönemde üst üste yaşadığı sarsıntılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün Sındırgı merkezli yaşanan orta şiddetteki sarsıntı, bölge sakinlerini yeniden endişelendirdi. Deprem, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. İşte, Balıkesir son depremler 19 Kasım 2025:
AFAD tarafından yayımlanan son bildirime göre 19 Kasım saat 15.25'te gerçekleşen Balıkesir Sındırgı merkez üssündeki deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.
Yaşanan her sarsıntının ardından fay hatlarında meydana gelen depremler sismik grafikte belirleniyor ve bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden aktarılan bilgiler: