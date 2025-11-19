Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 19 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:39

Balıkesir, bugün merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir depremle daha sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü belirlendi. Bölge halkında kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının derinliği de belli oldu. Peki, 19 Kasım Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, son depremler listesi:

Balıkesir, son dönemde üst üste yaşadığı sarsıntılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün Sındırgı merkezli yaşanan orta şiddetteki sarsıntı, bölge sakinlerini yeniden endişelendirdi. Deprem, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. İşte, Balıkesir son depremler 19 Kasım 2025:

BALIKESİR DE PREM İLE SALLANDI

AFAD tarafından yayımlanan son bildirime göre 19 Kasım saat 15.25'te gerçekleşen Balıkesir Sındırgı merkez üssündeki deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 11 km olarak ölçüldü.

BALIKESİR SON DEPREMLER

Büyüklük (Mw) Yer Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km)
3.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-19 15:25:14 TSİ 39.19389 N 28.2825 E 11.01

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan her sarsıntının ardından fay hatlarında meydana gelen depremler sismik grafikte belirleniyor ve bilgiler kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden aktarılan bilgiler:

