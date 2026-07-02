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Giriş Tarihi: 2.07.2026 12:43

SON DAKİKA | Balıkesir'de yangın paniği!

SON DAKİKA | Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ay Yıldız Tepe mevkisinde, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çıkan otluk yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında ekili tarım arazileri ile hasadı yapılmış tarlalarda kalan anız ve otluk alanlar da alevlere teslim oldu.

SON DAKİKA | Balıkesir’de yangın paniği!
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SON DAKİKA | Yangının ihbar edilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü Bandırma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına çevrede faaliyet gösteren beton firmalarına ait su tankerleri ile iş makineleri de destek verdi.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun mücadele yürütürken, iş makineleriyle de alevlerin ilerlediği noktalarda müdahalede bulunuluyor.

Yangında ekili alanların yanı sıra biçildikten sonra tarlalarda kalan ot ve anızlık alanlarda da zarar oluştu. Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BALIKESİR #BANDIRMA

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SON DAKİKA | Balıkesir'de yangın paniği!
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