SON DAKİKA | Balıkesir’de yangın paniği!

SON DAKİKA | Yangının ihbar edilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü Bandırma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına çevrede faaliyet gösteren beton firmalarına ait su tankerleri ile iş makineleri de destek verdi.