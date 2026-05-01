SON DAKİKA... Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır 31 yaralı var!

Giriş Tarihi: 1.05.2026 08:10 Son Güncelleme: 1.05.2026 08:11

Balıkesir Bandırma'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1'i ağır 31 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

