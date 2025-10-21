SON DAKİKA | Balıkesir’deki vahşette sır perdesi aralandı: Olcay Özdemir’in katili Edremit canisi Mustafa Emlik çıktı!

İLK HEDEFİ TAKINTI YAPTIĞI KADINMIŞ

Mustafa Emlik'in firarda olduğu dönemde ailesinin de yaşadığı Edremit'te bir inşaat şirketinin satış ofisinde 'gayriresmi' olarak çalıştığı ve buradaki A.C. isimli kadına ilgi duymaya başladığı da belirlendi. Ancak Emlik'in arkadaşlık tekliflerine A.C.'den sürekli olarak olumsuz yanıt alması üzerine, durumu 'takıntı' haline getirdiği de tespit edildi. Emlik'in, Edremit'teki olaylardan kısa süre önce A.C. ile görüştüğü ancak yine olumsuz yanıt aldığı da belirlendi. Mustafa Emlik'in, olay günü de birçok kez kadını aradığı ancak A.C.'nın kendisine zarar verebileceği gerekçesiyle telefonlara cevap vermediği öğrenildi. Olay gecesi Emlik'in ilk hedefi olan A.C. de ifadesinde bu bilgileri doğruladı.