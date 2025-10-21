Video Yaşam Evinde cesedi bulunan kişiyi de cezaevi firarisi öldürmüş; asıl hedefi 'takıntılı' olduğu kadınmış | Video
21.10.2025 | 14:15

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulunan Olcay Özdemir'in (25) de cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaralayan Emlik’in 29 Haziran'dan beri firari olduğu, 'gayriresmi' çalıştığı inşaat şirketinde tanıştığı A.C. adlı kadına 'takıntılı' olduğu ve arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt aldığı saptandı. Emlik'in olayda ilk hedefinin de A.C. olduğu belirlendi.

Edremit'te 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Emlik'in çatışmadan kısa bir süre önce de Güre Mahallesindeki halı sahaya gidip, burada maç yapan gençlere hakaret edip, havaya ateş ederek korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

2 SOKAK ARKADAKİ EVDE 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanında yaşayanlar, dün zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, Olcay Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ONU DA ÖLDÜRMÜŞ
Polis, Emlik'in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi de yaraladığı olaylar öncesi Özdemir'i de öldürdüğü ihtimalini üzerinde durdu. Olcay Özdemir'in evinin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin 2 sokak arkasında olması nedeniyle araştırma bu yöne kaydırıldı. Yapılan çalışmayla ulaşılan delillerden Olcay Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK
Olaylarla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Firari Mustafa Emlik'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit' gibi suçlardan yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Emlik'in 2013 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve Eylül 2019'da girdiği Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı ortaya çıktı. Kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı. Emlik, Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran 2025'te salıverildi. Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı.

ZARAR VERECEĞİ DÜŞÜNCESİYLE TELEFONLARA CEVAP VERMEMİŞ
Mustafa Emlik'in firarda olduğu dönemde ailesinin de yaşadığı Edremit'te bir inşaat şirketinin satış ofisinde 'gayriresmi' olarak çalıştığı ve buradaki A.C. isimli kadına ilgi duymaya başladığı da belirlendi. Ancak Emlik'in arkadaşlık tekliflerine A.C.'den sürekli olarak olumsuz yanıt alması üzerine, durumu 'takıntı' haline getirdiği de tespit edildi. Emlik'in, Edremit'teki olaylardan kısa süre önce A.C. ile görüştüğü ancak yine olumsuz yanıt aldığı da belirlendi. Mustafa Emlik'in, olay günü de birçok kez kadını aradığı ancak A.C.'nın kendisine zarar verebileceği gerekçesiyle telefonlara cevap vermediği öğrenildi. Olay gecesi Emlik'in ilk hedefi olan A.C. de ifadesinde bu bilgileri doğruladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE YARALAMIŞ
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Emlik'in yaraladığı Doğan Can'ın, arkadaşlık teklif ettiği A.C.'nin ağabeyi, yaraladığı market işletmecisi Ramazan Özbek'in ise A.C.'nin ağustos ayında ayrıldığı eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Emlik'in Özbek'i yaraladığı markete alışverişe gelen çocuğu da hedefine aldığı ancak çocuğun kaçıp kurtulduğu da marketin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlendi.

