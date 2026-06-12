Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Barış Boyun çetesine 7 ilde operasyon! Aralarında avukatın da olduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 11:40

SON DAKİKA... Barış Boyun çetesine 7 ilde operasyon! Aralarında avukatın da olduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Barış Boyun çetesine 7 ilde operasyon! Aralarında avukatın da olduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#İSTANBUL #BARIŞ BOYUN

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SON DAKİKA... Barış Boyun çetesine 7 ilde operasyon! Aralarında avukatın da olduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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