SON DAKİKA… Barış Boyun çetesine İtalya’da şafak baskını! Bilgiler Türk polisinden: 4 şüpheli yakalandı!

Şafak operasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun grubuna üye kırmızı bültenle aranan kişiler hakkında Roma Merkez Operasyon Servisi ile yaptığı görüşmelerle başladı. Türk polisinden gelen bilgiler doğrultusunda Milano SCO Soruşturma Birimi, Como Gölü yakınlarında bir evde yaşayan Barış Boyun grubu üyesi 4 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.
TERÖRİZM, SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE ORGANİZE SUÇ
Polis, aralarında üst düzey bir yöneticinin de bulunduğu 4 kişinin silah ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra, örgüt üyelerinin yasa dışı yollardan İtalya'ya girişlerini sağlamakta kilit rol üstlendiğini belirledi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
'koç boynuzu' adı verilen balyozlarla çelik kapının kırılarak girildiği evde polis, boyun grubuna üye 4 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda silah, sahte pasaport ve örgütsel doküman ele geçirildi. Evde başka kişilerin de bulunduğu belirlenirken, çete üyelerinin yasadışı faaliyetlerini sürdürmek amacıyla çeşitli İtalyan bölgeleri ve diğer Avrupa ülkeleri arasında sık sık yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ülke genelinde birçok eve baskın düzenlendi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Milano Bölge Savcılığı Terörle Mücadele Birimi tarafından gözaltına alınan 4 çete üyesi, terör amaçlı silahlı çete kurma suçunun yanı sıra, yasadışı silah bulundurma ve taşıma, uluslararası silah kaçakçılığı, yasadışı göçü kolaylaştırma, cinayet, katliam, uyuşturucu kaçakçılığı, para dolandırıcılığı ve kimlik belgelerinde sahtecilik suçlarından tutuklandı.
Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliği, operasyonun, geçtiğimiz aylarda Milano'da Boyun grubuna üye 19 Türk vatandaşının tutuklandığı soruşturmanın devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.