SON DAKİKA... Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe! 54 suçlu Türkiye’ye getirildi: Ekvador ve Almanya’da yakalandılar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uluslararası iş birliği kapsamında ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 25 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
ÜLKEYE İADELERİ SAĞLANDI
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ
Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şahısların; uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmî belgede sahtecilik, mala zarar verme, Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yargı görevini yapanı etkileme, askeri yasak bölgelere girme, hakaret, zimmet, resmî belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, güveni kötüye kullanma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından arandıkları belirlendi.
EKVADOR VE ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER
Öte yandan Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden iki tehlikeli yeni nesil organize suç örgütünün kritik isimleri de yer aldı. Barış Boyun Örgütü Üyesi Ekvador'dan Getirildi: "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış BOYUN organize suç örgütü üyesi Aslan Alkan, Ekvador'dan Türkiye'ye getirildi. Baygaralar Örgütü Üyesi Almanya'dan Getirildi: "Tasarlayarak Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, BAYGARALAR organize suç örgütü üyesi Sedat Ok, Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildi.
"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.