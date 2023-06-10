SON DAKİKA | Başakşehir’de yangın paniği

İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 16:00 sıralarında çıkan yangında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık bin metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.