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Giriş Tarihi: 10.6.2023 19:51 Son Güncelleme: 10.6.2023 20:08

SON DAKİKA | Başakşehir'de yangın paniği

Son dakika: İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SON DAKİKA | Başakşehir’de yangın paniği

İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 16:00 sıralarında çıkan yangında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık bin metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA | Başakşehir'de yangın paniği
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