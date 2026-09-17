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Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:05

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Başkan Erdoğan, 'Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs' vurgusu yaparak, "Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin." dedi.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı
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Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.

#ADNAN MENDERES #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı
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