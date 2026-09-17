SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.