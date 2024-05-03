SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurduk

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği yardım miktarını arttırmaya zorlamak amacıyla ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk

Attığımız bu adımların ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyası ile istişare edeceğiz. Biz bu coğrafyada kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz.

Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu konuda tüm kararlı adımları atıyoruz.