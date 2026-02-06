Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık harekete geçti: İzmir'de yaşanan seldeki ölüme soruşturma
Başsavcılık harekete geçti: İzmir'de yaşanan seldeki ölüme soruşturma

İzmir’de etkili olan sağanak, hayatı durma noktasına getirdi. Yetersiz altyapı nedeniyle yollar göle dönerken çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü. Torbalı ilçesinde de suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci (58) hayatını kaybetti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ekinci’nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatları doğrultusunda bölgede kusur durumuna ilişkin inceleme yapıldı ve bilirkişi raporu talep edildi. Soruşturma kapsamında hangi kurumun ne şekilde sorumluluk sahibi olduğuna ilişkin tespit bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir yine yağmur sularına teslim oldu. Dün gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış ilçede bildik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ilçedeki ev ve işyerlerini de olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SEL CAN ALDI!

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TORBALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatları doğrultusunda bölgede kusur durumuna ilişkin inceleme yapıldı ve bilirkişi raporu talep edildi. Soruşturma kapsamında hangi kurumun ne şekilde sorumluluk sahibi olduğuna ilişkin tespit bekleniyor.

