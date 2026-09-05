SON DAKİKA | Başsavcılık harekete geçti: Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 21 şüpheliye operasyon

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında belirlenen 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA KARARI

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında verilen gözaltı, arama ve el koyma kararlarının uygulanmasına başlandı.