Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Başsavcılık harekete geçti: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 21 şüpheliye operasyon
Giriş Tarihi: 5.09.2026 09:44 Son Güncelleme: 5.09.2026 09:53

SON DAKİKA | Başsavcılık harekete geçti: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 21 şüpheliye operasyon

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulandı.

SENA UYANER SENA UYANER
SON DAKİKA | Başsavcılık harekete geçti: Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 21 şüpheliye operasyon
  • ABONE OL

Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında belirlenen 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA KARARI

Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında verilen gözaltı, arama ve el koyma kararlarının uygulanmasına başlandı.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başsavcılık harekete geçti: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 21 şüpheliye operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA